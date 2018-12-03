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حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ياسر إبراهيم

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:08 م
حقيقة مفاوضات بيراميدز مع ياسر إبراهيم
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أحمد الهواري
 
كشف مصدر مسؤول بنادي بيراميدز عن حقيقة وجود مفاوضات مع ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي": "لم نرسل أي خطابات رسمية لضم ياسر إبراهيم أو أي لاعب من سموحة".

وأضاف "ليس من أولوياتنا تدعيم خط الدفاع فالفريق يمتلك علي جبر وعبدالله بكري وأحمد أيمن منصور وأكثر من بديل".

وواصل قائلا "تدعيم الخط الأمامي على رأس أولوياتنا سواء في مركز المهاجم الصريح أو صانع الألعاب أو الأجنحة".

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