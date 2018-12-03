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حملات مرورية بمحاور وميادين الجيزة لرصد المخالفات

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:05 م
حملات مرورية بمحاور وميادين الجيزة لرصد المخالفات
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كريم المنجي
 

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملات مرورية بمحاور وميادين المحافظة، لرصد كافة المخالفات، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، لمنع وقوع أي حوادث مرورية بناء على تعليمات اللواء مضطفى شحاتة مدير أمن الجيزة.

 

وتمكنت الإدارة باشراف اللواء علاء متولي مدير المرور، خلال الـ24 ساعة الماضية، من تحرير 7780 مخالفة متنوعة للعديد من السيارات، منها 95 مخالفة تجاوز سرعات و2408 مخالفة نموذج 125.

 

وتم تحرير 90 مخالفة بمطالع ومنازل الكباري "موقف عشوائي"، وتم حجز 30 "توك توك" مخالفة لقواعد وآداب المرور، و25 مخالفة صلاحية فنية للسيارة، 88 مخالفة بدون رخص قيادة أو تسيير، وتم حجز 43 دراجة بخارية وسيارة.

المزيد عن: كافه المحافظات حملات مروريه 90 مخالفة
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