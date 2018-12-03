سرق هاتفا من أحدهم.. ضبط 4 أشخاص اختطفوا آخر وتعدوا عليه بالضرب بمدينة بدر

تمكنت الأجهزة الأمنية في القاهرة، من ضبط 4 أشخاص لاحتجازهم آخر والتعدي عليه بالضرب وإصابته لسرقته هاتف محمول من أحدهم.

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بدر بالقاهرة قيام بعض الأشخاص باحتجاز أحد المواطنين داخل عقار تحت الإنشاء كائن بمنطقة إبنى بيتك دائرة القسم والتعدى عليه بالضرب، وبالانتقال والفحص تم ضبط كلٍ من: "كرم. أ. م" سن 33، "خالد" شقيق الأول، سن 38، عامل، "عادل. م. ع" سن 40، و"محمود. ع. م"، سن 28، عامل، مقيمون بمحافظة سوهاج، وبصحبتهم المجني عليه المدعو "محمود. أ. إ"، سن 27، مقيم بمحافظة سوهاج، به عدة إصابات بأماكن متفرقة ومكبل بسلاسل حديدية، وعثر بحوزتهم على (سلاح أبيض "مطواة"، وعصا خشبية).

وبسؤال المجني عليه اتهمهم باختطافه واحتجازه وتكبيله والتعدي عليه بالضرب مُحدثين ما به من إصابات .

وبمواجهة المتهمين بأقوال المجني عليه أيدوها، وأقر المتهم الأول أنه منذ حوالي 3 أسابيع تقابل مع المجني عليه وطالبه الأخير بإجراء مكالمة هاتفية من هاتفه المحمول إلا أنه غافله واستولى على الهاتف وفر هاربًا، وفي وقتٍ لاحق وحال سيره صحبة باقي المتهمين بمنطقة الجهاز بدائرة القسم مُستقلين إحدى السيارات قيادته شاهد المجني عليه فاصطحبوه داخل السيارة كرهًا عنه تحت تهديد سلاح أبيض "مطواة" وتوجهوا به إلى العقار محل الضبط، وقاموا بتكبيله والتعدي عليه بالضرب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم مُحدثين ما به من إصابات لإجباره على إعادة الهاتف المستولى عليه.

وبمواجهة باقي المتهمين بما جاء بأقوال الأول أيدوها.

وبإعادة مناقشة المجني عليه ومواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها وأقر بتصرفه في الهاتف المستولى عليه بالبيع لأحد الأشخاص.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.