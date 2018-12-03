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طريقة تحضير كفتة الجمبري

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:28 م
طريقة تحضير كفتة الجمبري
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المقادير
كيلو من الجمبري
نصف كوب من الدقيق
ملعقتين كبيرتين من الأرز
أيضا ملعقتين من البقدونس المفروم
ملعقتين من الشبت المفروم
أربعة فصوص من الثوم المفروم
ملعقة كبيرة من الكمون
ملح وفلفل
بعض الزيت 
كوب من الماء
كوب من عصير الطماطم
ملعقة كبيرة من الخل .

الطريقة:
قومي بفرم الأرز جيدا حتى يصير ناعم جدا، ثم تقومين بغسل الجمبري وفرمه جيدا بعد أن تقومي بتقشيره، بعد ذلك سوف تقومين بمزج كل من البقدونس والشبت والأرز والجمبري والثوم معا، حتى يصبح ممتزجا، وتصبح عجينة يسهل تشكيلها، سوف نقوم بعد ذلك بوضح الملح والفلفل والكمون على الخليط .

ثم نقوم بتشكيل العجين كما نحب، بعد ذلك سوف نقوم برش الكفتة بالدقيق حتى تغطيها تماما ثم نقليها بالزيت الحار ولمدة بسيطة حتى لا تحترق، بعد أن قمنا بتحمير الكفتة سوف نحضر الثوم المفروم ونضعه في ملعقتين من الزيت ونضيف عصير الطماطم ونضيف الخل أيضا , وبعد قليل نقوم بوضع الماء والملح والفلفل ونتركه حتى يقوم بعملية الغليان، بعد ذلك سوف نضع كرات الكفتة بالصلصة.
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