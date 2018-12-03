لن تصدق.. تكاليف حفل زفاف بريانكا شوبرا

ما زال حفل زفاف النجمين العالميين بريانكا شوبرا، ونيك جوناس، يتصدر عناوين الصحف والمواقع العالمية، ومن المتوقع أن يبقى في الصدارة، حيث أنه لم ينته بعد، بل سيقام مساء اليوم حفل الزفاف الكنسي، في حين أقيم أمس السبت الحفل التقليدي على الطريقة الهندية.





وبالحديث عن ضخامة الزفاف الذي جمع نجمة بولييود الأولى ونجم هوليوود الشهير الذي يصغرها بـ 11 سنة، لا بد من الحديث عن التكاليف الباهظة التي أنفقها الثنائي، حسب موقع Eonline، فقد أنفق العروسين حوالى نصف مليون دولار على زفافهما، تتضمن 461 ألف دولار، أو 92 ألف دولار مقابل الليلة تكاليف حجز مكان الزفاف وإقامة العروسين، 61 ألف دولار لاحتفالات ما قبل الزفاف، 1300 دولار ثمن تذكرة الدرجة الإقتصادية، ومن 8 آلاف دولار الى 21 ألف دولار ثمن تذاكر الدرجة الأول.



















