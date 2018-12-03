حملات مكبرة لمديريات الأمن لتحقيق الانضباط ورصد المخالفات والقضايا المتنوعة

شنت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (القاهرة، الوادى الجديد، الفيوم، المنيا، أسوان، الغربية، والإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة)، حملات أمنية وانضباطية أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتي:

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة:

وجهت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملات أمنية مكبرة بمدن (القاهرة الجديدة، العبور، بدر، الشروق، 6 أكتوبر، الشيخ زايد، 15 مايو، العاشر من رمضان، دمياط الجديدة، الساحل الشمالى، السادات، المنيا الجديدة، بني سويف الجديدة، النوبارية الجديدة) لتنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية - بإزالة كافة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وضبط المتعدين على المال العام، أسفرت تلك الجهود عن ضبط وإزالة عدد 97 مخالفة إدارية متنوعة.

مديرية أمن القاهرة:

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة - حملة أمنية مكبرة شملت عددًا من شوارع وميادين العاصمة، أسفرت تلك الجهود عن ضبط عدد 835 مخالفة إشغال بالطريق العام، 7760 مخالفة مرورية متنوعة.

مديرية أمن الوادي الجديد:

وشنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة (الخارجة) وتمكنت خلالها من ضبط 13 قضية تموين متنوعة، 2 قضية أموال عامة، 34 مخالفة إشغال بالطريق العام، 18 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 80 حكم قضائي متنوع.

مديرية أمن الوادى الجديد:

وكما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الوادى الجديد، حملة أمنية مكبرة استهدفت دائرة مركز شرطة (الخارجة) وتمكنت خلالها من ضبط ( 13 قضية تموين متنوعة، 2 قضية أموال عامة، 34 مخالفة إشغال بالطريق العام، 18 مخالفة مرورية متنوعة، تنفيذ 80 حكما قضائيا متنوعيا).

مديرية أمن الفيوم:

فيما وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، حملة أمنية وانضباطية مكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط ( 6 قطع سلاح ناري، قضيتين مخدرات، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 87 قضية تموينية، 671 مخالفة مرورية متنوعة، إزالة 305 حالة تعدٍ متنوعة، تنفيذ 587 حكما قضائيا).

مديرية أمن الفيوم:

أما الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، فقد شنت حملة أمنية وانضباطية مكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط ( 6 قطع سلاح ناري، قضيتين مخدرات، 3 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 87 قضية تموينية، 671 مخالفة مرورية متنوعة، إزالة 305 حالة تعدٍ متنوعة، وتنفيذ 587 حكما قضائيا ).

مديرية أمن أسوان:

ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، في شن حملة أمنية وانضباطية مكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط ( 4 قطع سلاح ناري، 5 قضايا مخدرات، 26 قضية تموينية، 509 مخالفات مرورية متنوعة، وتنفيذ 535 حكما قضائيا متنوعا).

مديرية أمن الغربية:

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، حملة أمنية وانضباطية مكبرة، وتمكنت خلالها من ضبط (2 قطعة سلاح ناري، 5 قضايا مخدرات، 17 قطعة سلاح أبيض، 6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا متنوعة، 65 قضية تموينية، 273 حالة إشغال بالطريق العام، 753 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 303 أحكام قضائية متنوعة).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات.