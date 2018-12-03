ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

وزير الدفاع: الجيش المصري هو أعظم من تحدى المخاطر

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:41 ص
وزير الدفاع: الجيش المصري هو أعظم من تحدى المخاطر
صورة من الحدث
طباعة
هدى عبدالرازق
 
قال الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، إن الوضع الحالي يؤكد أن لابد للسلام من قوة تحميه، مضيفًا أن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.

وأشار "زكي"، خلال كلمته في افتتاح فعاليات معرض "إيديكس 2018"، اليوم الإثنين، إلى أن منظومة لدفع والتسليح تشكل عماد القوة وركيز لأمن واستقرار الشعب، مؤكدًا أن الشعب المصري هو أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت، وسيظل الجيش المصري حارسًا لهذا الوطن.

وتستمر فعاليات معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية والذي يقام لأول مرة على أرض مصر، لمدة 3 أيام، ويشارك فيه 376 شركة من 141 دولة حول العام، و7 وزراء دفاع من الدول الشقيقة، و55 وفد رسمي، و10 آلاف زائر من مصنعي الأسلحة.

المزيد عن: وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي الجيش المصري إيديكس 2018
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 11:20:13 AM