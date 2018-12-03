وزير الدفاع: الجيش المصري هو أعظم من تحدى المخاطر

قال الفريق أول محمد زكي، وزير الدفاع، إن الوضع الحالي يؤكد أن لابد للسلام من قوة تحميه، مضيفًا أن القوات المسلحة المصرية كانت ولازالت الحصن الأمين لمقدرات هذه الأمة.





وأشار "زكي"، خلال كلمته في افتتاح فعاليات معرض "إيديكس 2018"، اليوم الإثنين، إلى أن منظومة لدفع والتسليح تشكل عماد القوة وركيز لأمن واستقرار الشعب، مؤكدًا أن الشعب المصري هو أعظم من تحدى المخاطر مهما تعاظمت، وسيظل الجيش المصري حارسًا لهذا الوطن.





وتستمر فعاليات معرض "إيديكس 2018" للصناعات الدفاعية والعسكرية والذي يقام لأول مرة على أرض مصر، لمدة 3 أيام، ويشارك فيه 376 شركة من 141 دولة حول العام، و7 وزراء دفاع من الدول الشقيقة، و55 وفد رسمي، و10 آلاف زائر من مصنعي الأسلحة.



