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ضبط كمية من السولار قبل تهريبها للسوق السوداء برأس غارب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 10:37 ص
ضبط كمية من السولار قبل تهريبها للسوق السوداء برأس غارب
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محمد طه
 
تمكنت مباحث التموين برأس غارب، من ضبط سيارة محملة بالسولار المهرب من مدينة رأس غارب لبيعه بالسوق السوداء.

تم تحرير المحضر رقم 2439 جنح رأس غارب لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

تلقي اللواء أشرف عز العرب، مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بضبط السيارة رقم "166163" ربع نقل الغربية، قيادة "م ج ع"، 32 سنة، سائق؛ لحيازته وتجميعه 500 لتر سولار بدون تصريح لبيعها بالسوق السوداء.

المزيد عن: مصر رأس غارب السولار السوق السوداء
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