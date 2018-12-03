أردوغان في فنزويلا لتوقيع اتفاقيات مع حليفه مادورو

وصل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى فنزويلا، الأحد، في زيارة يتخللها توقيع اتفاقيات تعاون مع نظيره الفنزويلي وحليفه، نيكولاس مادورو، بحسب ما أعلنت الحكومة الفنزويلية.

وكان في استقبال أردوغان نائبي الرئيس الفنزويلي ديلسي رودريغيز، وطارق العيسمي.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أعلن عن الزيارة الرئاسية في 21 سبتمبر خلال زيارته لكراكاس لكنه لم يحدد موعدها.

وكان تشاوش أوغلو، أعلن أن الرئيسين قد يقومان بـ"توقيع عدة اتفاقيات".

وكان مادورو الذي يواجه أزمة سياسية واقتصادية كبرى زار تركيا في 8 يوليو لحضور حفل تنصيب أردوغان، والتقى حينها مستثمرين ورجال أعمال.

ويبدأ مادورو، الذي أعيد انتخابه رئيساً لفنزويلا في مايو في اقتراع لا تعترف شريحة كبيرة من المجتمع الدولي بنتائجه، ولايته الرئاسية الثانية في 10 يناير.

ويتعرّض مادورو، الوريث السياسي للرئيس الفنزويلي السابق، هوغو تشافيز، الذي تولى الرئاسة بين 1999 و2013، لضغط كبير من الولايات المتحدة التي تعتبره "دكتاتوراً" وفرضت عقوبات على بلده العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك".