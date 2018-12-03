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روسيا تنشر وثائق سرية عن الحرب العالمية الثانية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 09:12 ص
روسيا تنشر وثائق سرية عن الحرب العالمية الثانية
الحرب العالمية الثانية
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وكالات
 

نشرت وزارة الدفاع الروسية وثائق رفعت عنها السرية عن الحرب العالمية الثانية بمناسبة يوم الجندي المجهول.

 

ونشرت الوزارة على موقعها، أنه في 3 ديسمبر عام 1966، دفن رماد جندي مجهول بالقرب من سور الكرملين بشرف عسكري، وهناك تم تثبيت الشعلة الخالدة لاحقا.

 

ووفقا لوثائق الأرشيف المركزي لوزارة الدفاع، من الممكن تحديد الوحدات التي كانت تقاتل في المناطق السكانية كريوكوفو وماتوشكينو وسافيني وبولشي رجافكي، حيث تم بناء النصب التذكاري "كورغان سلافي" في وقت لاحق في عام 1974

 

بالإضافة إلى ذلك، رفعت السرية عن سجل العمليات القتالية لكتيبة المشاة رقم 354، وكان فيه أحداث المعارك بالقرب من موسكو، بالإضافة إلى أمر مكتوب بخط اليد بتاريخ 6 ديسمبر 1941 من فوج المشاة رقم 1199 حول انتقال وحدات الجيش الأحمر إلى الهجوم.

 

وكتب هناك: "على جميع الجبهات (فرق المشاة) استمرار القتال مع العدو، والاستمرار في استخدام البنادق الآلية وقذائف الهاون…لم يحدث تغييرات في ترتيب وحدات المعركة".

 

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