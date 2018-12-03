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قطر تحاول قرصنة حساب حاخام يهودي للتقرب من ترامب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:45 ص
قطر تحاول قرصنة حساب حاخام يهودي للتقرب من ترامب
ترامب وأمير قطر
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وكالات
 

كشف موقع "جويش جورنال" عن محاولة قطر إختراق حساب حاخام يهودي للتقرب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وأشار الموقع إلى وجود سلسلة من الرسائل تظهر أن قطر استهدفت على الأغلب الحاخام شمولي بوتيتش ضمن مخطط للقرصنة بسبب علاقاته مع أحد كبار ممولي الحزب الجمهوري والمؤيد لإسرائيل شيلدون أديلسون.

 

وأوضح الموقع أن الرسائل تضمنت مراسلات عبر الواتساب بين نيك موزين، نائب رئيس الأركان السابق لحملة السيناتور تيد كروز الرئاسية، وجوي اللحّام، المالك السابق لمطاعم كوشير في نيويورك، حيث إنه تم التعاقد مع الاثنين لممارسة جهود الضغط نيابة عن الحكومة القطرية.

 

وفي 26 يناير، كتب اللحام لموزين: "ما يحدث في فيغاس يزعجني"، وهو ما يتزامن مع عدم الترحيب باللحام وموزين في اجتماع قيادات الائتلاف اليهودي الجمهوري في أبريل، وأوضح مصدر جمهوري للموقع أن هذا يرجع جزئيا إلى صلاتهما بالحكومة القطرية.

 

وردّ موزين على اللحام قائلًا: "إنه أمر مروع حقًا.. هناك شخص مؤثر للغاية هناك يسعى للنيل مني.. يجب أن يكون شيلدون أديلسون"، مضيفا "اعتقد أن  شمولي بوتيتش هو من أوعز إليه بذلك".

 

وأشار الموقع إلى أن قطر كانت معزولة دبلوماسياً مؤخرا بسبب تمويلها لجماعات متطرفة وتزايد علاقاتها مع إيران، ونتيجة لذلك، حاولت الدوحة مغازلة أعضاء بارزين في الجالية المؤيدة لإسرائيل للحصول على النفوذ لدى إدارة ترامب.

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