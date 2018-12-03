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"أمطار وشبورة" في هذه المناطق.. "الأرصاد" تعلن توقعات طقس اليوم الاثنين

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:41 ص
أمطار وشبورة في هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس اليوم الاثنين
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توقع خبراء هيئة الأرصاد بأن يكون الطقس لطيف اليوم الاثنين في جميع الأنحاء نهارا وبارد في الليل، وتتساقط الأمطار على السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الدلتا.

كما توقع خبراء الأرصاد بأن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والبحر الأحمر خفيف إلى معتدل وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون القاهرة 14- 21، والإسكندرية 14 – 21، وقنا 10 – 23، والأقصر 10- 24، وأسوان 11– 24.
المزيد عن: مناطق طقس اليوم شبورة حالة الطقس تحذير الرياح الجو الارصاد
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