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ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين في رأس غارب

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 08:43 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين في رأس غارب
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محمد طه
 
تمكنت مباحث رأس غارب، من ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من الهيروين المخدر، تم تحرير محضر بالواقعة.

تلقي اللواء أشرف عز العرب مدير أمن البحر الأحمر، إخطارًا يفيد بضبط "ه م م" عاطل، و"ا ع أ" عاطل، وبحوزتهما 13 لفافة بداخلها جوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي متحصلات البيع والهاتفان للاتصال بعملائهما، وتحرر المحضر رقم 2405 جنح قسم رأس غارب لسنة 2018، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

المزيد عن: مدير أمن البحر الأحمر مباحث رأس غارب الهيروين
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