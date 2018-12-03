حالة الطقس اليوم الإثنين 3/12/2014 في مصر والدول العربية

يتوقع الخبراء أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس لطيف على جميع أنحاء البلاد نهاؤا قارص البرودة ليلا، وتتكاثر السحب المنخفضة على شمال البلاد مما يدفع لسقوط أمطار.





حالة الطقس اليوم في مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





الطقس في الأردن

نهاراً: تكون درجات الحرارة حول مُعدلاتها لمثل هذا الوقت من العام، وبالرغم من ذلك، فإن الطقس سيكون رَطَباً وبارداً نسبياً إثر تزايد فى كبير في سرعة الرياح التي ستزيد من الإحساس بالبرودة، و تظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، و يُتوقع هطول زخات محلية رعدية من الأمطار بمشيئة الله فى شرق المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية نشطة السرعة، مع هبات قوية أحياناً لا سيما فوق الجبال.





فى خليج العقبة:

-الرياح: شمالية، خفيفة السرعة.

- حالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-20 سم).

- درجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.





ليلاً: يكون الطقس بارداً نسبياً ورَطباً بوجهٍ عام في أغلب المناطق، وتخف سرعة الرياح بشكل تدريجي، وتظهر كميات من السُحب على ارتفاعات مُختلفة، ويُتوقع هطول زخات رعدية من الأمطار بمشيئة الله في البادية الشرقية قد تكون غزيرة أحياناً.





ولاحقاً أثناء الليل تتهيأ الفرصة لهطول زخات رعدية من الأمطار بشكل عشوائى فى المناطق الشمالية والوسطى من المملكة، ولا يُستبعد أن تكون غزيرة أحياناً ولكن في نطاقات جغرافية ضيقة، والرياح تكون جنوبية شرقية مُعتدلة السرعة، تخف سرعتها تدريجياً أثناء الليل.





الطقس فى فلسطين