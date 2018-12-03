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رشيد عساف: إسقاطات معاصرة في "شوارع الشام العتيقة"

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:30 ص
رشيد عساف: إسقاطات معاصرة في شوارع الشام العتيقة
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يتابع النجم السوري رشيد عساف تصوير مسلسل البيئة الشامية الجديد " شوارع الشام العتيقة " للكاتب علاء عساف، ويخرجه غزوان قهوجي في أولى تجاربه الإخراجية بعد اثني عشر عاما كانت في مهنة المخرج المنفذ في العديد من أعمال الدراما السورية. 

ويؤدي رشيد في هذا العمل شخصية زعيم حارة وصاحب قهوة اسمه "ابو عرب"، وهو شخص يعيش مجموعة من الصراعات داخل المنزل وخارجه ويصفه رشيد بأنه عمل يحمل إسقاطات معاصرة وعلاقة أكثر انفتاحاً بين الرجل والمرأة خلافاً لما اعتدنا عليه في الأعمال الأخرى بالإضافة الى موضوع الكفاح ضد الاستعمار. 

كاميرا الانسايدر بالعربي زارت موقع التصوير وسألت رشيد عساف عن سبب اختياره لهذا النوع من المسلسلات، فاجاب: " احيانا تصاب بالتخمة من الاعمال المودرن والتاريخية يعني بيطحش التاريخي سنة سنتين بعدان بخف بيرجع بيدخل محله البدوي وبيرجع بيجي هيدا النوع وهيدا اللون اول ما اجا شافوه فيه حالة فولكلورية وبنفس الوقت فيه مجال للفرجة والفن هو اصلا للفرجة". 

وأكد عساف بانه لم يقم بمساعدة ابن شقيقه علاء الذي قام بكتابة سيناريو المسلسل، وسيقوم ايضا بأداء دور ابنه بالإضافة الى الممثل عاصم حواط الذي يؤدي دور الابن الشرير والمثير للمتاعب، والذي يحاول أن يورط والده بمشاكله الشخصية. 

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من نجوم الفن في سوريا منهم: صباح الجزائري، صالح الحايك، بسام لطفي، مرح جبر، ليث المفتي، يحيى البيازي، ولاء عزام وآخرون، وهو عن سيناريو وحوار الكاتب الشاب علاء عساف.
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