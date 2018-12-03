وزير التموين لأصحاب البطاقات: "مش ممكن أنام من غير ما كل واحد ياخد حقه"



ووجه "المصيلحي"، في مداخلة مع برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc الفضائية، وتقدمه إيمان الحصري، رسالة إلى أهالي منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية "اللي زعلانين" من حذف الأسماء، أنه تم حذف 16 ألف شخص منهم 15 ألف موجودين في بطاقات ذويهم في محافظات أخرى، معقبا: "هل إحنا بنضحك على بعض؟".



وتابع وزير التموين: "أي بني أدم ليه حق لا يمكن هنام من غير ما ياخد حقه"، مشددا على أنه لم يحذف أي شخص بياناته سليمة، وتم حساب عدد المستفيدين مرة أخرى بناء على المعلومات الجديدة، والمجتمع لا يمكن أن يقبل ذلك.



ولفت إلى أن من يريدون التظلم عليهم الذهاب إلى مكاتب التموين ويقدم استمارة ثمنها جنيها واحدا، مؤكدًا أنه لا يوجد موعد محدد لفعل ذلك، موضحا أنه سيتم إصلاحها وصرف التموين في نفس الشهر.

قال علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن منظومة التموين كانت في "وضع لا يمكن إدارته"، وكانت الميزانية 86 مليار جنيها، وتم تدقيق والتحقيق من الأسماء المستفيدة، موضحا أنه تم حذف المتوفين والمسافرين والأسماء المكررة.