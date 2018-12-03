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ملاكم كندي يرقد في المستشفى بعد تلقيه ضربة قاضية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 06:27 ص
ملاكم كندي يرقد في المستشفى بعد تلقيه ضربة قاضية
أدونيس
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وكالات
 
يرقد الملاكم الكندي أدونيس ستيفنسون في مستشفى بحالة حرجة، بعد خسارته بالضربة القاضية أمام أولكسندر جفوزديك، في نزال على لقب مجلس الملاكمة العالمي، في وزن خفيف الثقيل في كيبيك سيتي، السبت.

وسقط الملاكم البالغ من العمر 41 عاما أرضا، في بداية الجولة الثالثة ومرة أخرى في الجولة 11 عندما سدد الأوكراني جفوزديك مجموعة من اللكمات القاسية ليضع حدا لانتصارات منافسه الكندي في 17 نزالا متتاليا.

وفاز ستيفنسون بلقب مجلس الملاكمة العالمي عام 2013 عندما هزم تشاد دوسون وكان يدافع عن لقبه للمرة العاشرة، السبت.

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