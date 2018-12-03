رامزي: أوباميانج يذكري بتيري هنري
دخل بيير إيمريك أوباميانج، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ أرسنال، في مقارنة مع أسطورة النادي المهاجم تييري هنري، بعدما أحرز هدفين في الفوز الرائع (4-2) على توتنهام هوتسبير، في قمة شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ووضع المهاجم الجابوني،
المنضم من بروسيا دورتموند في يناير/ كانون الثاني، مقابل 56 مليون جنيه استرليني
(71 مليون دولار)، أرسنال في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، ثم أدرك التعادل
بتسديدة رائعة بعدما تأخر فريقه 2-1.
ونال مستوى أوباميانج،
الذي جعله في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف، إشادة زميله أرون رامزي الذي
تذكر هنري هداف أرسنال عبر العصور.
وأضاف رامزي لموقع
أرسنال الرسمي: "يسدد الكرات بسهولة في الزاوية لكن بقوة أيضا. إنه يذكرني بلمسة
تييري هنري الأخيرة".