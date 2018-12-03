ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

رامزي: أوباميانج يذكري بتيري هنري

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 04:44 ص
رامزي: أوباميانج يذكري بتيري هنري
أوباميانج
طباعة
وكالات
 

دخل بيير إيمريك أوباميانج، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ أرسنال، في مقارنة مع أسطورة النادي المهاجم تييري هنري، بعدما أحرز هدفين في الفوز الرائع (4-2) على توتنهام هوتسبير، في قمة شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

 

ووضع المهاجم الجابوني، المنضم من بروسيا دورتموند في يناير/ كانون الثاني، مقابل 56 مليون جنيه استرليني (71 مليون دولار)، أرسنال في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، ثم أدرك التعادل بتسديدة رائعة بعدما تأخر فريقه 2-1.

 

ونال مستوى أوباميانج، الذي جعله في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف، إشادة زميله أرون رامزي الذي تذكر هنري هداف أرسنال عبر العصور.

وأضاف رامزي لموقع أرسنال الرسمي: "يسدد الكرات بسهولة في الزاوية لكن بقوة أيضا. إنه يذكرني بلمسة تييري هنري الأخيرة".

المزيد عن: مباراة ارسنال وتوتنهام توتنهام اوباميانج الدوري الانجليزي ارسنال
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من الأفضل لتدريب الأهلي الفترة القادمة ؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 6:10:01 AM