رامزي: أوباميانج يذكري بتيري هنري

دخل بيير إيمريك أوباميانج، صاحب أغلى صفقة انتقال في تاريخ أرسنال، في مقارنة مع أسطورة النادي المهاجم تييري هنري، بعدما أحرز هدفين في الفوز الرائع (4-2) على توتنهام هوتسبير، في قمة شمال لندن بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ووضع المهاجم الجابوني، المنضم من بروسيا دورتموند في يناير/ كانون الثاني، مقابل 56 مليون جنيه استرليني (71 مليون دولار)، أرسنال في المقدمة من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، ثم أدرك التعادل بتسديدة رائعة بعدما تأخر فريقه 2-1.

ونال مستوى أوباميانج، الذي جعله في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بعشرة أهداف، إشادة زميله أرون رامزي الذي تذكر هنري هداف أرسنال عبر العصور.

وأضاف رامزي لموقع أرسنال الرسمي: "يسدد الكرات بسهولة في الزاوية لكن بقوة أيضا. إنه يذكرني بلمسة تييري هنري الأخيرة".