ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

بريانكا تشوبرا ونك جوناس يتزوجان بمراسم هندوسية

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 02:22 ص
بريانكا تشوبرا ونك جوناس يتزوجان بمراسم هندوسية
طباعة
وكالات
 

عقد قران نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا والمغني الأمريكي نك جوناس بمراسم هندوسية، بعد يوم من من إجراء المراسم المسيحية.

ويحتفل الزوجان رفقة أصدقاء وأفراد عائلتيهما في فندق فخم في في مدينة دودبور في راجستان.

وقد تمت خطوبة جوناس وتشوبرا خلال الصيف بعد قصة عاطفية عاصفة.

وقالا على وسائل التواصل الجتماعي إن زواجهما كان "دمجا لعائلتين وديانتين وثقافتين".

ونشر العروسان صوارا للاحتفال التقليدي، ظهرت فيه العروس وقد رسمت على كفيها نقوش بالحناء، كما أقيمت مباراة كريكيت بين فريقي بريانكا ونك.

وتبع ذلك الاحتفالات بإطلاق ألعاب نارية.

المزيد عن: نجوم الفن مشاهير مزيكا فن سينما دراما الفجر الفني اخبار الفنانين اخبار الفن اليوم اخبار الفن
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
فستان رانيا يوسف في القاهرة السينمائي حرية شخصية أم فعل فاضح؟!
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
ليفانتي
-
x
22:00
-
أتلتيك بيلباو
الدوري الإيطالي الدرجة A
أتالانتا
-
x
21:30
-
نابولي
الدوري التركي
فنربخشة
-
x
19:00
-
قاسم باشا
دوري الخليج العربي الاماراتي
الوصل
-
x
17:30
-
العين
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/3/2018 3:00:01 AM