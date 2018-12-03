بريانكا تشوبرا ونك جوناس يتزوجان بمراسم هندوسية





عقد قران نجمة بوليوود بريانكا تشوبرا والمغني الأمريكي نك جوناس بمراسم هندوسية، بعد يوم من من إجراء المراسم المسيحية.





ويحتفل الزوجان رفقة أصدقاء وأفراد عائلتيهما في فندق فخم في في مدينة دودبور في راجستان.





وقد تمت خطوبة جوناس وتشوبرا خلال الصيف بعد قصة عاطفية عاصفة.





وقالا على وسائل التواصل الجتماعي إن زواجهما كان "دمجا لعائلتين وديانتين وثقافتين".





ونشر العروسان صوارا للاحتفال التقليدي، ظهرت فيه العروس وقد رسمت على كفيها نقوش بالحناء، كما أقيمت مباراة كريكيت بين فريقي بريانكا ونك.





وتبع ذلك الاحتفالات بإطلاق ألعاب نارية.



