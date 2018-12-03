الأنبا مرقس يحصل على درع الإعلام العربي السياحي من المملكة العربية السعودية

حصل الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، للأقباط الأرثوذكس، على درع الإعلام العربي السياحي، من مهرجان للإعلام العربي السياحي بالمملكة العربية السعودية.





كان السيد عبدالله عامر، الأمين العام للمهرجان العربي للإعلام السياحي، قد أهدى، درع الإعلام العربي السياحي لنيافة الحبر الجليل الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة، بمناسبة زيارتة الي المملكة العربية السعودية.





وفي سياق متصل أعرب الأنبا مرقس عن سعادته لتواجده في بلده الثاني، السعودية، مقدما الشكر لكافة المسئولين بالمملكة العربية السعودية.



