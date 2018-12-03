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حملة لتنظيف مقابر أشمون بالمنوفية من أعمال السحر تكشف عن مفاجآت صادمة

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:39 ص
حملة لتنظيف مقابر أشمون بالمنوفية من أعمال السحر تكشف عن مفاجآت صادمة
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قام عدد من شباب مركز أشمون بمحافظة المنوفية، بحملة من أجل تنظيف مقابر، وكانت الصدمة عندما عثروا على أعمال سحر وشعوذة.


وقال أحد الشباب المشاركين في هذه الحملة، إن الجميع تعرض للصدمة بسبب كميات الأعمال التي تم العثور عليها بعد ساعات قليلة من بداية الحملة على المقابر وبين جدرانها، حيث لم يكن أحد يتوقع بأن تكون هناك هذه الكميات من الأعمال.


وشدد الشباب بأن الحملة مستمرة ولن تتوقف عند هذا الحد، ومؤكدين بأن لديهم تصميم وإرادة كبيرة على إزالة كل هذه الأعمال من داخل المقابر في أقرب وقت ممكن.


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