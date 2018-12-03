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أمين بن عمر لـ"الفجر الرياضي": أرحب باللعب للأهلي.. ولكن

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:24 ص
أمين بن عمر لـالفجر الرياضي: أرحب باللعب للأهلي.. ولكن
محمد أمين بن عمر
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أحمد جمال
 

نفى محمد أمين بن عمر لاعب النجم الساحلي التونسي ما تردد عن توقيعه للأهلي، مؤكدًا أن منجي تكتوك الذي أعلن اقترابه من الانضمام للقلعة الحمراء ليس وكيل أعماله ولا تربطه به أي علاقة.

 

وأكد بن عمر في تصريحات لـ "الفجر الرياضي" أن منجي تكتوك تحدث معه منذ أسبوع وقال له إن الأهلي يرغب في ضمه موضحًا أنه يرحب بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء ولكن من خلال الطرق الشرعية بالتفاوض مع نادي النجم الساحلي.

 

وأضاف أمين بن عمر: "الأهلي لم يتواصل مع النجم الساحلي حتى الأن، وكل ما يتردد في وسائل الإعلام المصرية اجتهادات".

 

وعن الورقة المنتشرة بشأن توقيعه، أكد أنه لم يوقع على أي أوراق تخص الأهلي مؤكدًا أن هذه الورقة مفبركة ولا تخصه.

المزيد عن: محمد امين بن عمر صفقات الاهلي النجم الساحلي الاهلي
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