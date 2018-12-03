خالد قمر يغيب عن الاتحاد 10 أيام
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 12:53 صأحمد شاكر
أكد خالد قمر مهاجم فريق الاتحاد السكندري أن إصابته عبارة عن مزق فى السمان بعد أن خاض لقاء الزمالك وهو غير مؤهل للمشاركة.
وقال قمر فى تصريحاته إلى "الفجر الرياضي": "أعاني من مزق فى السمانة من قبل مواجهة الزمالك، ولأني لم أخضع لفحوصات فشاركت فى اللقاء، وعلمت اليوم فقط أنني مصاب بمزق بعد عمل الفحوصات اللازمة.
وأَضاف خالد قمر: "سأخضع الإثنين للتأهيل ولمدة 4 أيام، ومن المقرر ان انتظم بتدريبات الفريق عقب أسبوع من الآن.. لن ألعب مع فريقي المباراة المقبلة، وسوف أشارك بعد10 ايام المباريات".
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