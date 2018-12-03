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سفارة قطر تتحول إلى "حمامات" عامة في باريس (فيديو)

الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:15 ص
سفارة قطر تتحول إلى حمامات عامة في باريس (فيديو)
سفارة قطر
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نعيم يوسف
 
عرض برنامج "صح النوم"، المذاع على قناة LTC الفضائية، ويقدمه محمد الغيطي، بعض الصور لاستخدام سفارة قطر في العاصمة الفرنسية باريس كمراحيض عمومية.

وكشف "الغيطي"، أنه وسط الأحداث الجارية والمظاهرات التي تشهدها فرنسا، تم تدمير المراحيض العامة، ثم تم استخدام سفارة قطر كحمامات، لافتا إلى أن الكثير من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي لقبوها بأنها "حمامات الفرنسيين".

وتشهد العاصمة الفرنسية منذ أسابيع مظاهرات عنيفة تسمى بمظاهرات السترات الصفراء، احتجاجا على غلاء أسعار الوقود، وانخفاض القدرة الشرائية.
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