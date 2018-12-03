دبلوماسي لبناني سابق: "حكومة تكنوقراط" المخرج للأزمة السياسية

قال السفير اللبناني السابق، مسعود معلوف، إنه في الوقت الذي هب فيه الفرنسيين للمطالبة لحقوقهم بعد زيادة أسعار المحروقات، نجد الشعب اللبناني يعاني من توقف الخدمات العامة من كهرباء ومياه وغيرها، مشيراً إلى أنه يجب على اللبنانيين تنحيه أية خلافات طائفية أو حزبية والمطالبة بتشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن ومحاسبة المسئولين عن إهمالهم لحقوق الشعب ومصالحه.





وأضاف معلوف خلال لقاء له ببرنامج "وراء الحدث" على فضائية "الغد"، مع الإعلامي خالد عاشور، أنه يجب تخطي الخلافات بين اللبنانيين والاهتمام بمسألة تشكيل الحكومة الجديدة، مؤكدا أنه من الضروري جدا في الوقت الحاضر تشكيل حكومة بالرغم من كافة الصعوبات والتعقيدات، ورأى أن تشكيل حكومة من اختصاصيين "تكنوقراط" ممن لا ينتمون لأية أحزاب سيكون حلاً بديلاً لكنه صعب، برغم أنه سيمنح الوزارات للكفؤ ولا يجعل أي حزب يقدم تنازلات.





وأوضح أن هناك الكثير من اللبنانيين ليس لهم صوت لأن السياسيين والطائفيين يسيطرون على الساحة، ورأى أن مسألة تشكيل حكومة تكنوقراط يُعد حلاً بسيطاً إلا أنه صعب في نفس التوقيت.



