"الإعلان عن أسلحة جديدة ورد رانيا يوسف على أزمة فستانها".. أبرز أخبار التوك شو الأحد 2-12-2018
الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 01:22 ص
رقية جمال - أمنية فوزي - هدى عبدالرازق - داليا الحسين - كساب أحمد - نعيم يوسف
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"العصار": سنعلن عن أسلحة مصرية جديدة في "إيدكس 2018"
قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الهيئة العربية للتصنيع ستعرض منتجتها في معرض "إيدكس 2018"، وسيتم الإعلان عن أسلحة جديدة في هذا المعرض.
"القومي للسكان": مصر تلد طفلًا كل 15 ثانية
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن مصر تلد كل 15 ثانية طفلًا، بإجمالي 2.5 مليون طفل كل عام، وهذا يعني أن مصر تلد دولة بحجم بعض دول الخليج كل عام.
"اللاوندي" يكشف مفاجأة عن مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا
قال الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك أيدي تعبث في فرنسا واستغلت مظاهرات "السترات الصفراء" للقيام بعمليات سلب ونهب، معلقًا: "البعض ذكر أن ما يحدث بغداد أخرى".
"الشاذلي": المرحلة الثانية للقضاء على فيروس سي تستهدف 21 مليون مواطن
قال الدكتور يحيي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم تمديد المرحلة الأولى لمدة شهر نتيجة الإقبال الشديد من قبل المواطنين، لافتًا إلى أنه مستهدف الكشف عن 21 مليون مواطن في المرحلة الثانية.
رانيا يوسف عن أزمة فستانها: "أنا مش عبيطة أضيع مجهود 25 سنة"
علقت الفنانة رانيا يوسف، على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب فستان ختام مهرجان القاهرة قائلة: "أنا مش صغيرة ومش غبية إني أضيع مجهود السنين وأظهر بشكل غير لائق زي ما اتكتب، والمواقف دي بتحصل لستات كتير".
الوزراء: ما يحدث في جزيرة الوراق تطوير وليس تهجير.. ولا إجبار لأي أحد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن "ما يحدث في جزيرة الوراق تطوير وليس تهجير، وفي النهاية لا إجبار لأحد".
سمير صبري: فستان رانيا يوسف فعل فاضح.. والنقابات الفنية: "بقينا الحيطة المايلة"
قال المحامي سمير صبري، مقدم بلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إنه يعتبر أن ما ارتدته الفنانة بمثابة فعل فاضح، ولا يقصد ببلاغه "جرجرة" الناس إلى المحاكم.
"معيط" عن تحرير الدولار الجمركي: ده مش قانون مجرد قرار وزير سهل نراجعه
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القائمة التي أعلنت للمنتجات التي ستطبق عليها زيادة سعر الدولار الجمركي، ستراجع شهريا، مضيفا: "ده مش قانون ده قرار وزير سهل نراجعه".
12 % ارتفاع فى أسعار السيارات بعد رفع سعر الدولار الجمركي
قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن "أسعار السيارات الأوروبية سوف تنخفض بنسبة من 9 إلى 24 % على حسب السي سي، منوهًا إلى أن هناك سيارات يابانية وامريكية ذات منشأ أوروبي سيتم تطبيق هذه الإتفاقية عليها، موضحًا أن قرار تعديل سعر الدولار الجمركي تسبب في زيادة أسعار جميع السيارات بنسبة 12 %".
"التموين" تكشف حقيقة حذف أفراد من البطاقات
قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن أي مواطن يجد أنه تم خصم عدد من الأفراد على بطاقة التموين، يتوجه لمكتب التموين لملئ نموذج أداء الخدمة، لكتابة الأرقام القومية الصحيحة لأفراد الأسرة، ويتم تسجيلها ومراجعتها، ويتم قبول ما هو سليم وحذف ماهو خاطئ.
تناولت برامج "التوك شو" مساء الأحد، العديد من الموضوعات تضمنت تصريحات ومداخلات هاتفية، وإليكم أبرزها.
"العصار": سنعلن عن أسلحة مصرية جديدة في "إيدكس 2018"
قال اللواء محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، إن الهيئة العربية للتصنيع ستعرض منتجتها في معرض "إيدكس 2018"، وسيتم الإعلان عن أسلحة جديدة في هذا المعرض.
"القومي للسكان": مصر تلد طفلًا كل 15 ثانية
قال الدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، إن مصر تلد كل 15 ثانية طفلًا، بإجمالي 2.5 مليون طفل كل عام، وهذا يعني أن مصر تلد دولة بحجم بعض دول الخليج كل عام.
"اللاوندي" يكشف مفاجأة عن مظاهرات السترات الصفراء في فرنسا
قال الدكتور سعيد اللاوندي أستاذ العلاقات الدولية، إن هناك أيدي تعبث في فرنسا واستغلت مظاهرات "السترات الصفراء" للقيام بعمليات سلب ونهب، معلقًا: "البعض ذكر أن ما يحدث بغداد أخرى".
"الشاذلي": المرحلة الثانية للقضاء على فيروس سي تستهدف 21 مليون مواطن
قال الدكتور يحيي الشاذلي، عضو اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إنه تم تمديد المرحلة الأولى لمدة شهر نتيجة الإقبال الشديد من قبل المواطنين، لافتًا إلى أنه مستهدف الكشف عن 21 مليون مواطن في المرحلة الثانية.
رانيا يوسف عن أزمة فستانها: "أنا مش عبيطة أضيع مجهود 25 سنة"
علقت الفنانة رانيا يوسف، على الانتقادات التي وجهت إليها بسبب فستان ختام مهرجان القاهرة قائلة: "أنا مش صغيرة ومش غبية إني أضيع مجهود السنين وأظهر بشكل غير لائق زي ما اتكتب، والمواقف دي بتحصل لستات كتير".
الوزراء: ما يحدث في جزيرة الوراق تطوير وليس تهجير.. ولا إجبار لأي أحد
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن "ما يحدث في جزيرة الوراق تطوير وليس تهجير، وفي النهاية لا إجبار لأحد".
سمير صبري: فستان رانيا يوسف فعل فاضح.. والنقابات الفنية: "بقينا الحيطة المايلة"
قال المحامي سمير صبري، مقدم بلاغ ضد الفنانة رانيا يوسف بسبب فستانها في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، إنه يعتبر أن ما ارتدته الفنانة بمثابة فعل فاضح، ولا يقصد ببلاغه "جرجرة" الناس إلى المحاكم.
"معيط" عن تحرير الدولار الجمركي: ده مش قانون مجرد قرار وزير سهل نراجعه
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القائمة التي أعلنت للمنتجات التي ستطبق عليها زيادة سعر الدولار الجمركي، ستراجع شهريا، مضيفا: "ده مش قانون ده قرار وزير سهل نراجعه".
12 % ارتفاع فى أسعار السيارات بعد رفع سعر الدولار الجمركي
قال نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الغرف التجارية، إن "أسعار السيارات الأوروبية سوف تنخفض بنسبة من 9 إلى 24 % على حسب السي سي، منوهًا إلى أن هناك سيارات يابانية وامريكية ذات منشأ أوروبي سيتم تطبيق هذه الإتفاقية عليها، موضحًا أن قرار تعديل سعر الدولار الجمركي تسبب في زيادة أسعار جميع السيارات بنسبة 12 %".
"التموين" تكشف حقيقة حذف أفراد من البطاقات
قال أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، إن أي مواطن يجد أنه تم خصم عدد من الأفراد على بطاقة التموين، يتوجه لمكتب التموين لملئ نموذج أداء الخدمة، لكتابة الأرقام القومية الصحيحة لأفراد الأسرة، ويتم تسجيلها ومراجعتها، ويتم قبول ما هو سليم وحذف ماهو خاطئ.
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