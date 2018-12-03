صندوق المأذونين: المأذون الموظف الوحيد في الدولة الذي لا يتقاضى أجر



وأشار "منتصر"، خلال حواره برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، مساء الأحد، إلى أن هيئة الرقابة المالية هى التي تشرف على الصندوق وتراقبه، كاشفًا أن المآذون الشرعي هو الموظف الوحيد في الدولة الذي لا يتقاضى أجرًا.



وأضاف أنه لم يتم زيادة رسوم الزواج بعد الوثيقة الجديدة، متابعا: "عندنا بيت وأعباء مالية، وراتبنا بناخده نسبة من المؤخر".



قال إبراهيم منتصر، رئيس مجلس إدارة صندوق المآذونيين، إن الصندوق تأسس عام 1989، وله جمعية عمومية، وميزانية عامة.