صدمة للمقبلين على شراء هذه السيارات بعد رفع سعر الدولار الجمركي

أكد أشرف شرباص، نائب رئيس شعبة السيارات باتحاد الصناعات، أن رفع سعر الدولار الجمركي لبعض السلع الترفيهية والاستفزازية سيرفع أسعار السيارات الياباني والصيني والأمريكي والكوري بنسبة بين 10 -15% عن السعر الحالي.



وأضاف "شرباص"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "أحمد موسى" ببرنامج "على مسئوليتي"، والمذاع على قناة "صدى البلد"، أن القرار لن يشمل السيارات المنتجة محليًا، كما أنها ستكون أقل للسيارات الأوروبية بعد انتهاء الجمارك على السيارات الأوروبية.

