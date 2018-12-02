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محمد محمود يعلق على ما قاله "متعب" ووجه الشبه مع "أبوتريكة"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:42 م
محمد محمود يعلق على ما قاله متعب ووجه الشبه مع أبوتريكة
محمد محمود
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أحمد جمال
 

تحدث محمد محمود لاعب وادي دجلة المنضم لصفوف النادي الأهلي عن إشادة عماد متعب مهاجم الأهلي السابق ومنتخب مصر.


وقال لاعب الأهلي الجديد في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "جملة عماد متعب أنني أشبه محمد أبوتريكة هي أكثر ما أسعدني في حياتي".

 

وأضاف  محمد محمود: "مفيش حد هيجي زي أبو تريكة، تشبيهي به شرف كبير فهو موهبة لن تتكرر في مصر".


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