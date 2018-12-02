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مصر تستضيف المعرض الأفريقى للتجارة البينية 11 ديسمبر الجاري

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 11:46 م
مصر تستضيف المعرض الأفريقى للتجارة البينية 11 ديسمبر الجاري
IATF
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أحمد الشيخ
 
تستضيف مصر للمعرض الأفريقى للتجارة البينية (Intra-Africa Trade Fair IATF) فى دورته الأولى على مدار سبعة أيام فى الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر 2018 بمركز مصر الدولى للمعارض بالقاهرة، تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة ممثلة فى هيئة تنمية الصادرات المصرية وبالتعاون مع الاتحاد الافريقى والبنك الافريقى للتصدير والاستيراد.

ومن المتوقع أن يحضر المعرض 70,000 زائر من إفريقيا وكل دول العالم، وأن يستضيف1,000  عارض من كافة أنحاء القارة والعالم، إضافة إلى4,500  بائع ومشتري من كافة المجالات، و55 عضوا ممثلا عن دول الاتحاد الافريقي، ليضم المعرض سوقًا موحدًا لأكثر من مليار شخص تحت مظلة المنطقة التجارية الإفريقية الحرة. كما يستهدف أن يحقق المعرض صفقات تجارية مبرمة تبلغ قيمتها 25 مليار دولار خلال أيام انعقاده السبع.

ويوفر المعرض التجاري الإفريقي الأول لرواده منصة لتبادل المعلومات حول التجارة والاستثمار والسوق، وتمكين المشترين والبائعين والمستثمرين والدول من الالتقاء والمناقشة، وعقد صفقات تجارية، كما يوفر فرصة للعارضين للترويج لسلعهم وخدماتهم، والانخراط في تبادل الأعمال، وإبرام الصفقات التجارية بين الشركاتB2B ، كما يضم المعرض أفراد ذات أدوار فعالة في قطاعات مهمة وحيوية تحت سقف واحد، مثل قطاعات، التصنيع، الخدمات اللوجستية، الهندسة، أعمال الإنشاء، السياحة، وسائل الترفيه، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعات الثقيلة، المالية، الزراعة، تجهيز المنتجات الزراعية، وغيرها من المجالات المختلفة المرتبطة بكافة أنواع التجارة فى إفريقيا ودول العالم المختلفة.

وقد تم تخصيص خمسة أقسام رئيسية في المعرض لخدمة تلك الأهداف، والتي تشمل جناج الدولة المضيفة مصر، والتى سيكون لها جناحا مميزا يضم عدد كبير من المصنعين والشركات، إضافة إلى جناج خاص للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وهو ما سيكون مصدرا رئيسيا لبث المعلومات عن التجارة وحركة الأسواق، ويضم خبراء ومتخصصين من البنك فى كافة المجالات لخدمة المشاركين بكافة المعلومات والاستشارات.
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