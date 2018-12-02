5 اخبار نارية لريال مدريد.. اليوم الاحد 2 - 12 - 2018
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:57 معمر عبدالعزيز
شهد اليم الأحد الموافق 2 من ديسمبر عام 2018، العديد من الأحداث المثيرة المتعلقة بنادي ريال مدريد الاسباني، بعد أن حقق الفريق فوزًا ثمينًا في بطولتي الدوري الاسباني ودوري أبطال أوروبا، على حساب فالنسيا وروما.
وجاءت اهم اخبار ريال مدريد اليوم الأحد 2 - 12 - 2018 ، على النحو التالي :
*ريال مدريد "ذو الوجهين" يستعيد بريقه.. وكورتوا يتألق
أشارت تقارير صحفية اسبانية، أن نادي ريال مدريد الاسباني يمتلك وجهين، حيث حقق فوزًا حيويًا بـ وجهين ضد فالنسيا، وهو الفوز الذي سمح له بمغادرة عثرة إيبار والبقاء في القتال من أجل الدوري.
وأفادت صحيفة "ماركا" الاسبانية، أنه بعد الإنتصار على روما جاء فريق مارسيلينو لإختبار ريال مدريد في الدوري وإجتاز الفريق الأبيض الإختبار بألوان متقنة.
وتألق الفريق في الشوط الأول، خصوصًا في اللعب الدفاعي مع الضغط العالي على الخصم، ونجا من فترة سيئة في الشوط الثاني، حيث تشبث بأحسن كورتوا هذا الموسم، مدريد بوجهين، ولكن ثلاث نقاط، هي ما يحتاجه فريق سولاري في هذه اللحظة.
انتهى الأسبوع الماضي بهزيمة من إيبار والتي وضعت مدريد مرة أخرى في نقطة البداية بعد نتائج جيدة مع سولاري، ولكن مرة أخرى سمح لهم دوري الأبطال بأخذ الأنفاس وأعادهم إلى الابتسامة مع إنتصار بجدارة في ملعب الأولمبيكو.
إضافة إلى ذلك، سمح له بإجتياز مهمتين: التأهل للثمن وتصدر المجموعة، ثم التركيز على الزيارة الصعبة لفالنسيا للـبرنابيو، وقد إجتاز ريال مدريد الإختبار.
*كورتوا عظيم :
فعل ذلك حارس مرمى الميرنجي، من خلال إظهار أفضل وجه له، وقد لعب ريال مدريد مباراتين متتاليتين دون أن يتأخر بـ هدف، أبقى كورتوا شباكه نظيفة ضد فالنسيا وضد روما في دوري الأبطال، إنه بلا شك واحد من أفضل الأخبار للفريق الذي عانى هذا الموسم من أي وقت مضى في المهام الدفاعية.
قبل مباراة الأمس كان ريال مدريد قد سجل 20 هدف واستقبل 19 هدف والفارق هدف وحيد ، وبعد المباراة ضد فالنسيا أصبح الفارق 3 أهداف ، حيث سجل 22 واستقبل 19 ، الأرقام تتحدث عن الصعوبات التي واجهها هذا الفريق طوال الموسم.
يبدو أن سولاري أوقف النزيف من خلال منح اللاعبين دقائق للقتال، على الرغم من أنهم لا يملكون في بعض الحالات الجودة، لكنهم يفوزون بالمركز، ويجب أن نضيف إلى ذلك عاملا أساسيا آخر: ليس سوى كورتوا الذي تصدى يوم أمس لهجمتين بشكل إعجازي.
وعلى الرغم من إلغاء الهجمتين بداعي التسلل، إلا أن كلتا الحالتين في متناول بعض حراس المرمى، الأولى من سانتي مينا، الذي كان متسللاً ولم يتمكن من التغلب على البلجيكي، الذي أكل حرفيًا الخصم بـ يديه وساقيه.
بعد ذلك، تصدى بـ وجهه لـهجمة باتشواي، وألغيت الهجمة أيضًا، لكن عندما وقف لاعب فالنسيا أمام المرمى وجد كورتوا ليتصدى لها، هذه المرة بوجهه.
وذهب جميع الرفاق لتهنئته وتوقف البرنابيو ليعطيه ترحيباً حاراً، بالنسبة لكورتوا، ستساعده هذه المباراتين الأخيرتين على اكتساب المزيد من الثقة، لاشك في أنه على الرغم من كونه على مستوى جيد طوال الموسم ، فقد تلقى الكثير من الأهداف ولم يتمكن من فعل الكثير.
ومع ذلك، لم ينهار ولم يقلل من إمكانياته ولم يفقد الثقة، منذ أن منحه سولاري ليكون حارس في دوري الأبطال، عاد ليستقبل ثلاثة أهداف في ايبار، لكنه عرف كيف يحافظ على مرماه وكانت النتيجة: هزيمة واحدة في سبع مباريات، هي مباراة إيبار.
*الماركا تكشف هوية الفائز بالكرة الذهبية
أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن لوكا مودريتش سيفوز بالكرة الذهبية غداً الاثنين منهياً احتكار الثنائي الأفضل كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي الذي استمر لأكثر من 10 سنوات.
أصبح الكرواتي الدولي الذي فاز بدوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة في خمس سنوات مع ريال مدريد، أكبر أسطورة كروية في بلاده بعد مستواه المميز في كأس العالم بروسيا 2018.
وحقق مودريتش نتائج مميزة مع فريقه ريال مدريد ومنتخب بلاده خال العام الجاري مما جعله متقدماً على الثلاثي؛ أنطوان جريزمان ورافائيل فاران وكيليان مبابي الذين ينافسونه على جائزة الأفضل من المجلة الشهيرة فرانس فوتبول.
وتراجع مستوى الثنائي ميسي ورونالدو الموسم الماضي بشكل ملحوظ حيثُ فشل الأرجنتيني في قيادة منتخب بلاده في كأس العالم بينما البرتغالي خرج من دور من المونديال على يد أوروجواي في الأدوار الإقصائية.
*"يورينتي" .. لاعب الإرتكاز الذي يبحث عنه ريال مدريد
أكدت تقارير صحفية اسبانية، أن ماركوس يورينتي، نجم وسط ريال مدريد الشاب، نجح في القضاء على مشكلته مع الفريق.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الأس" الاسبانية، ففي وقت الحاجة، أحياناً يظهر بعض اللاعبين الذين لم يتوقع حتى مدربهم ان يتألقوا، وهذا هو ما حدث مع ماركوس يورينتي، سولاري بدأ الأعتماد على يورينتي بعد إصابة كاسيميرو في فيجو وفشل سيبايوس في أيبار.
الجدير بالذكر ان ماركوس يورينتي هو من عائلة مدريدية (حفيد جروسو وحفيد شقيق خينتو)، لكنه عانى في ريال مدريد ما لم يعاني منه في الكاستيا أو ديبورتيفو ألافيس، في خلال أسبوع إنتقل ماركوس يورينتي أنه سيخرج على سبيل الأعارة إلى أساسي ضد روما وفالنسيا.
يورينتي كان لاعب الأرتكاز المثالي في الـ180 دقيقة التي لعبها: لقد قام بقطع 15 كرة ولديه نسبة تمريرات 91%. "يورينتي قَدّم مباراتين ممتازتين للغاية،" قال سولاري ذلك بعد مباراة الأمس.
تهنئة ماركوس يورينتي لم تقتصر فقط على مدربه، حيث قال كارفاخال: "يورينتي قَدّم مباراتين رائعتان و أنا سعيد له لأنه محبوب جداً في غرفة تغيير الملابس".
أيضاً قام بورخا مايورال بتهنئة يورينتي عبر تويتر: "مبروك للمبارة الثانية على التوالي. إنها مكافأة على عملك الرائع و تفانيك و كل ما تقوم به. أستمر يا أخي".
حتى مباراة الأوليمبيكو، كان قد حصل ماركوس يورينتي على 101 دقيقة فقط(لعب مع جولين لوبتيجي 11 دقيقة فقط ضد أسبانيول واعتَمَد عليه سولاري فقط في مليلية).
ماركوس يورينتي، كما كان والده، مخلص في الأعداد البدني والرعاية الغذائية، منذ أن كان في مدرسة ريال مدريد وهو يتبع نظام غذائي ولم يعاني من أي مشاكل بدنية منذ ست سنوات، ومن ثم فإنه لاعب الأرتكاز الذي كان يبحث عنه ريال مدريد مصنوع من حديد.
*"بنزيما".. الزعيم الجديد لكتيبة ريال مدريد
أشارت تقارير صحفية اسبانية، أن النجم الفرنسي كريم بنزيما، صار الزعيم الجديد لريال مدريد الاسباني، ولم يعد محل خلاف بين جماهير البرنابيو، حيث استقبل يوم الأمس واحدة من أكبر التصفيقات التي تلقاها طوال حياته.
ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإنه لم يكن مطلقا ذلك اللاعب الذي يعتبره الجمهور قائدا، لطالما كان هادئا وفي ظل كرستيانو رونالدو، ولذا تم تقييد حرية المهاجم لفترة طويلة لكن الآن وبعد عقد من الزمن في مدريد، تغير اللاعب وبدأ بإظهار علامات التحول والتحسن مؤخرا.
احتاج له المدرب سانتياجو سولاري، وكان اللاعب على قدر المسئولية لخوض غمار التحدي الجديد من مدربه الجديد، واتخذ كريم بنزيما خطوة للأمام ويبدو الآن مثل الزعيم، وقد عرض خدماته على النادي ليكون قائدا منذ اللحظة التي حزم فيها كرستيانو رونالدو حقائبه لتورينو.
والآن أدرك جمهور سانتياجو برنابيو محاولاته الجاهدة وعزمه وإصراره على تحمل المسؤولية، ضد فالنسيا يوم السبت، تم استقباله بحفاوة وتصفيقات حارة ربما تكون الأكبر منذ قدومه للنادي.
ومنذ الدقيقة الأولى وحتى الأخيرة، عمل كريم جاهدا لخدمة الفريق، وهو ما ظل يقوم به منذ بداية الموسم، بدأ اللقاء بتسديدة صاروخية على الطائر جانبت مرمى فالنسيا وقبل نهاية اللقاء، صنع تمريرة الهدف الثاني للوكاس فاسكيز ليحسم اللقاء بفوز مدريد.
كما وعد مسبقا، أن يقوم بحمل خط الهجوم على أكتافه وهو ما زال ملتزما به، ولذلك يبدو مثل رجلٍ يملك الكثير من الثقة لكونه أصبح المرجع ونقطة التركيز في خط الهجوم، حتى أنه أصبح يعرف متى يقوم بالضغط ومتى يساعد الفريق دفاعيا.
توقف الناس عن التشكيك ببنزيما وأدواره التي يقوم بها، رغم أن وصول مهاجم جديد ما زال أمرا ضروريا، ومن المثير للدهشة، أنه وفي موسمٍ مليئ بالشكوك، بدأ الجميع باحترام كريم بنزيما لجهده وعمله، مجهودٌ يظهر في تلك اللمسة الرائعة في صناعة هدف لوكاس يوم السبت.
*ريال مدريد وسولاري يرفضا التعاقد مع نجم وسط أرسنال لهذا السبب
كشفت تقارير صحفية اسبانية، أن الأرجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، لا يُريد التعاقد مع لاعب وسط أرسنال الانجليزي، آرون رامزي.
ووفقًأ لما ذكرته صحيفة "ديفنسا سينترال" فإن النجم الويلزي ارتبط بالانتقال لريال مدريد ليكون خليفة مُحتملة للنجم الكرواتي لوكا مودرتش وخيار ثاني بعد الدانماركي كريستيان إريكسن.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في الأوساط الإنجليزية، يؤكدون أن الويلزي جاريث بيل، جناح ريال مدريد طلب من فلورنتينو بيريز رئيس النادي، التعاقد مع مواطنه رامزي ولكن الإدارة لا ترى التعاقد معه أمراً إيجابياً.
ويعتقد سولاري أن خط وسط ريال مدريد مميز جداً بتواجد كلا من: توني كروس ومودريتش، كاسيميرو، سيبايوس، إيسكو، يورينتي، فالفيردي وإمكانية قدوم بالاسيوس وخاميس الموسم القادم.
* 5 مواجهات نارية تنتظر ريال مدريد في ديسمبر
تنتظر فريق ريال مدريد عددًا من المواجهات النارية خلال شهر ديسمبر الجاري حيث سيلعب في الدوري وكأس ملك أسبانيا وكأس العالم للأندية.
1- ريال مدريد × ميليا: مباراة إياب دور 23 من كأس الملك وستقام يوم الخميس 6 ديسمبر
2- ويسكا × ريال مدريد: في الدوري الإسباني والمقرر إقامتها يوم الأحد والموافق 9 ديسمبر
3- ريال مدريد × سسكا موسكو: الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا وتقام يوم الأربعاء 12 ديسمبر
4- ريال مدريد × رايو فاليكانو: في الدوري الإسباني وتقام يوم السبت 15 ديسمبر
5- ريال مدريد × غير محدد: الدور نصف نهائي كأس العالم للأندية والنقرر إقامتها يوم السبت 19 ديسمبر
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