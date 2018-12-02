"الناتو" يدعو طالبان لتكثيف مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية

دعا المتحدث باسم القوات الأمريكية في حلف شمال الأطلسي "ناتو" في أفغانستان ديفيد باتلر حركة طالبان إلى

تكثيف مفاوضات السلام مع الحكومة الأفغانية وترك السلاح.





ونقلت قناة الحرة الأمريكية الليلة عن باتلر قوله، تعقيبا على مقتل قيادي الحركة "على طالبان بالتالي التفكير في

تكثيف محادثات السلام بدلا من الصراع المسلح لأن هذا هو الحل الوحيد"، مضيفا "يجب التوجه نحو حل

سلمي، وهذه المجزرة يجب ألا تستمر".





وقد أعلن "ناتو" ومصادر رسمية أفغانية الأحد مقتل أحد أعضاء رئاسة الأركان العسكرية في حركة طالبان عبد

الرحيم منان مساء السبت بنيران طائرة أمريكية مسيرة.





وكان منان يعتبر أيضا الحاكم الخفي في محافظة هلمند، المجاورة لقندهار معقل حركة طالبان.





وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية نجيب دنيش إن منان "لم يكن القائد العسكري لطالبان في هلمند فقط، بل أيضا

في محافظات جنوبية أخرى. ويوجه مقتله ومقتل 32 عنصرا ضربة قاسية للعدو وسيؤدي إلى تحسن الأوضاع

الأمنية" في المنطقة.