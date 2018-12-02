للمرة الثالثة.. اليمن يقاضي قطر وإيران في الجنائية الدولية

وصلت جرائم قطر وإيران في اليمن إلى المحاكم الدولية للمرة الثالية، حيث قام ائتلاف منظمات المجتمع المدني في اليمن والرابطة المعنوية لحقوق الإنسان في نيويورك بمقاضاة مليشيات الحوثي والدوحة وطهران أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.



ووجهت بحسب منصة "مداد نيوز" عدة تهم لشركاء الإرهاب ومنها اغتيال علي عبدالله صالح وعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي والتمثيل بجثثهم طوال 4 سنوات.



كما أن مليشيات الحوثي نفذت عدد من العمليات الإرهابية ضد المدنيين واعتقلت المعارضين واختطفت عشرات الصحفيين.

