استنفار حوثي لمطاردة صور الرئيس اليمني السابق في صنعاء

انتشرت عشرات الصور في شوارع وأحياء العاصمة اليمنية صنعاء، للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والأمين العام للحزب عارف الزوكا، في الذكرى الأولى لمقتلهما على يد ميليشيا الحوثي الانقلابية في 4 ديسمبر 2017.











وقال سكان محليون في صنعاء، بحسب "المشهد اليمني"، إن "ميليشيا الحوثي أعلنت الاستنفار، ونشرت عناصرها في عديد أحياء العاصمة لملاحقة وضبط من نشر ووزع صور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وعارف الزوكا".







وأوضحوا أن الصور توعدت الميليشيات الحوثية باستمرار الانتفاضة ضد الميليشيات، وظهرت عليها شعارات "لا حوثي بعد اليوم" وشعارات أخرى تحمل "وصايا" علي عبدالله صالح.







ودفعت ميليشيا الحوثي الانقلابية بعناصرها لتمزيق الصور والشعارات، ومحاولة الوصول لموزعيها، بالتزامن مع تشديد الرقابة والقبضة على منازل قيادات حزب المؤتمر التي لاتزال في صنعاء.