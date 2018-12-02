ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

استنفار حوثي لمطاردة صور الرئيس اليمني السابق في صنعاء

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 09:52 م
استنفار حوثي لمطاردة صور الرئيس اليمني السابق في صنعاء
علي عبدالله صالح
طباعة
وكالات
 
انتشرت عشرات الصور في شوارع وأحياء العاصمة اليمنية صنعاء، للرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح والأمين العام للحزب عارف الزوكا، في الذكرى الأولى لمقتلهما على يد ميليشيا الحوثي الانقلابية في 4 ديسمبر 2017.



وقال سكان محليون في صنعاء، بحسب "المشهد اليمني"، إن "ميليشيا الحوثي أعلنت الاستنفار، ونشرت عناصرها في عديد أحياء العاصمة لملاحقة وضبط من نشر ووزع صور الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، وعارف الزوكا".




وأوضحوا أن الصور توعدت الميليشيات الحوثية باستمرار الانتفاضة ضد الميليشيات، وظهرت عليها  شعارات "لا حوثي بعد اليوم" وشعارات أخرى تحمل "وصايا" علي عبدالله صالح.




ودفعت ميليشيا الحوثي الانقلابية بعناصرها لتمزيق الصور والشعارات، ومحاولة الوصول لموزعيها، بالتزامن مع تشديد الرقابة والقبضة على منازل قيادات حزب المؤتمر التي لاتزال في صنعاء.

المزيد عن: مطاردة علي عبدالله صالح صنعاء حوثي الرئيس اليمني السابق استنفار
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
هل تتوقع سيطرة الحكومة على الأسعار في الأيام المقبلة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
تشيلسي
2
x
14:00
0
فولهام
آرسنال
4
x
16:05
2
توتنهام هوتسبير
ليفربول
1
x
18:15
0
إيفرتون
الدوري السعودي
النصر
1
x
16:45
2
الوحدة
الاتحاد
2
x
17:15
2
الحزم
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
برشلونة
1
x
19:30
0
فياريال
الدوري الإيطالي الدرجة A
ميلان
2
x
13:30
1
بارما
روما
x
21:30
انتر ميلان
كأس مصر
المصري البورسعيدي
1
x
17:00
2
الجزيرة مطروح
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
فيتا كلوب - جمهورية الكونجو
1
x
21:00
1
الرجاء الرياضي - المغرب
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
12/2/2018 10:20:03 PM