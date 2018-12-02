"الغيطي" عن وقف ترخيص الـ"توك توك": "الحمد لله.. شكرًا ياحكومة"

أعرب الإعلامي محمد الغيطي، عن بالغ سعادته، لقرار وزير التنمية المحلية بوقف ترخيص التوك توك الجديد، قائلًا: "الحمد لله، شكرًا ياحكومة".



وأضاف "الغيطي"، خلال تقديمه برنامج "صح النوم" على فضائية "ltc"، اليوم الأحد، أن هناك 222 ألف توك توك تم ترخيصه، مشددًا على أن هذه التكاتك بحاجة لتقنين.



وتابع، أنه سبق وأن دخل برنامجه بتوك توك، وهناك إعلامي قام بتقليده بالأمس، في إشارة للإعلامي عمرو أديب، قائلًا: "كل مانعمل حاجة نلاقي الناس بتقلدنا، وقام بعرض لحظة دخوله الإستديو بتوك توك في حلقة سابقة من برنامجه.

