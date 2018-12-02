محمد برغش: تعرضت لتهديدات بسبب أزمة البطاطس والقطن



وناشد "برغش"، الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المُذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، بحل مشكلات أصحاب أراضي سهل الطين، مضيًفا: "لا يعقل إقامة مزاد على أراضي أصحابها فيها وتتنزع أرضهم منهم".



كشف محمد برغش، نقيب الفلاحين السابق عن تعرضه لتهديدات عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تحدثه باسم الفلاحين عن أزمة البطاطس والقطن، معلقًا: "يا ما دقت على الراس طبول بس مصر غالية وتستاهل".