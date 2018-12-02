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سيميوني: كوستا قدم أداءًأ رائعًا.. وسعيد بأداء لاعبي أتلتيكو مدريد

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:35 م
سيميوني: كوستا قدم أداءًأ رائعًا.. وسعيد بأداء لاعبي أتلتيكو مدريد
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عمر عبدالعزيز
 
أشاد الأرجنتيني دييجو سيميوني، المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد الاسبانب، بمهاجمه دييجو كوستا، بعد أن بذل جهدا رائعاً أمام جيرونا وترك روحه في الملعب.

وقال سيميوني في تصريات صحفية بعد التعادل مع جيرونا 1-1: "لقد أحببت الفريق كثيراً في الشوط الأول لعبنا بطريقتنا".

وأضاف: "جيرونا فريق قوي ومعقد جداً ويملك لاعبين رائعين".

وواصل: "الدوري الأسباني هذا الموسم فيه الكثير من المنافسة وهذا يجعل الأمر جذاب لكل عشاق كرة القدم".

وتابع: "رودريجو لعب في مركزه الذي اعتدنا عليه ولكنه يأخذ القرار الصعب بسبب شخصيته وخسارة الكرات أمر طبيعي في هذا المركز، فقط الأمر السلبي هو إنهم أستفادوا منها بشكل جيد للغاية".

واختتم: "هاجمنا اكثر من الجهة اليسرى في الشوط الأول وفي الشوط الثاني مع جيلسون مارتينيز كان من الممكن أن نفوز ولكن حارس المرمي تالق بشكل ملحوظ كانت المباراة جيدة".
المزيد عن: كوستا دييجو سيميوني الليجا اتلتيكو مدريد جيرونا أتلتيكو مدريد
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