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الحضري يرد على اتهامه بالهروب

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:37 م
الحضري يرد على اتهامه بالهروب
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مني العوضي
 
أوضح عصام الحضري أسطورة المنتخب الوطني السابق وحارس مرمى الإسماعيلي الحالي، خلال بيان رسمي حقيقة ما تردد حول هروبه قبل مباراة الدراويش في دوري أبطال إفريقيا.


وقال الحضري على صفحته الرسمية عبر موقع التواصل فيسبوك: "أود في البداية أن أؤكد للجميع أن عشقي لكرة القدم ولعبها سيظل يجري في دمي ما دمت حيا ..


أولا... لم أهرب من مباراة كما يشيع البعض .. لكن لا بد أن يعلم الجميع أنني تأخرت عن التواجد بجوار أمي المريضة كثيراً بسبب ارتباطات فريقي الإسماعيلي لكن حينما ازداد تعبها تواجدات على الفور بجوارها ولم أستطع تركها في هذه الظروف والسفر مع الفريق ولم يجري أحدا من مسؤلي الإسماعيلي اتصالا بي لمعرفة الأمر.


ثانيا.. لم يتم إخطاري بأي موعد للتحقيق وأظن انه من الآن ليس مهما ابدا حضور هذا التحقيق من عدمه في ظل هذه الاجواء.


وحرصا على حبي وتقديري لجماهير وإدارة الدراويش برئاسة المهندس إبراهيم عثمان علينا أن ننهي الأمور بالتراضي مثلما بدأنا بالصورة التي تليق بإسم وحجم النادي الاسماعيلي و عصام الحضري.

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