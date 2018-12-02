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سوريا: انفجار يستهدف عناصر موالية لتركيا في عفرين

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:32 م
سوريا: انفجار يستهدف عناصر موالية لتركيا في عفرين
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وكالات
 
هز انفجار عنيف منطقة عفرين في ريف حلب الشمالي مساء اليوم الأحد، واستهدف عناصر من الجبهة الوطنية للتحرير في الانفجار.

وقال قائد عسكري في الجبهة الوطنية للتحرير التابعة للجيش السوري الحر المعارض لوكالة الأنباء الألمانية، إن "تسعة عناصر من حركة أحرار الشام أصيبوا، بينهم اثنان إصابتهما خطيرة بعد انفجار عبوة ناسفة بسيارتهم في بلدة جنديرس بريف عفرين الجنوبي الغربي".

أكد القائد العسكري أن "الفصائل العاملة في المنطقة من كتائب الجيش الوطني، بدأت تمشيطاً واسعاً يستهدف إلى خلايا تابعة لوحدات الحماية الكردية في المنطقة".

وأشار إلى أن منطقة عفرين تشهد حالة من الهدوء بعد الحملة التي نفذها الجيش الوطني الموالي لتركيا ضد عناصر كانت تخل بالأمن بالمنطقة وأن فصائل الجيش الحر تتابع خلايا تابعة للوحدات الكردية في المنطقة ".
المزيد عن: موالية عناصر عفرين سوريا تركيا انفجار
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