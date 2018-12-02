"الصحفيين" يُسند مهمة تدريب طالبي القيد للجنة تطوير المهنة بقاعات معهد النقابة

قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، في اجتماعه اليوم الأحد، إسناد مهمة تدريب المتقدمين للجنة القيد المقرر لها، يناير المقبل، إلى لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الزميل أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، على أن يتم التدريب بمعهد النقابة.





وقرر مجلس النقابة، مد فترة تلق طلبات القيد، حتى ١٥ ديسمبر الجاري، لمنح الزملاء الذين لم يسعفهم الوقت لتقديم أوراقهم.



