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"الصحفيين" يُسند مهمة تدريب طالبي القيد للجنة تطوير المهنة بقاعات معهد النقابة

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:23 م
الصحفيين يُسند مهمة تدريب طالبي القيد للجنة تطوير المهنة بقاعات معهد النقابة
عبدالمحسن سلامة - نقيب الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
قرر مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي عبدالمحسن سلامة، في اجتماعه اليوم الأحد، إسناد مهمة تدريب المتقدمين للجنة القيد المقرر لها، يناير المقبل، إلى لجنة تطوير المهنة والتدريب برئاسة الزميل أيمن عبدالمجيد عضو مجلس النقابة، على أن يتم التدريب بمعهد النقابة.

وقرر مجلس النقابة، مد فترة تلق طلبات القيد، حتى ١٥ ديسمبر الجاري، لمنح الزملاء الذين لم يسعفهم الوقت لتقديم أوراقهم.

وافتتح نقيب الصحفيين ومجلس النقابة بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم معهد نقابة الصحفيين للتدريب، وبمشاركة عدد كبير من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين.
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