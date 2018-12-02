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توقيع اتفاقيات تعاون بين موريتانيا والسعودية خلال زيارة "بن سلمان"

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 07:00 م
توقيع اتفاقيات تعاون بين موريتانيا والسعودية خلال زيارة بن سلمان
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وكالات
 

وقعت موريتانيا والسعودية، الأحد، اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات متعددة، خلال زيارة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان.


ووصل "بن سلمان" إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط ، اليوم، في زيارة تستمر ساعات.


وذكرت الوكالة الموريتانية الرسمية للأنباء أن الجانبين وقعا اتفاقية تتعلق بتجنب الأزدواج الضريبي على الدخل وعلى رأس المال والتهريب الضريبي.


ووقع الاتفاقية كل من وزير المالية الموريتاني، المختار ولد اجاي، ووزير التجارة والاستثمار السعودي، ماجد عبد الله القصبي.


كما وقع القصبي ووزير المياه والصرف الصحي الموريتاني، اسلم ولد سيد المختار ولد لحبيب، مذكرة تفاهم في مجالات المياه والصرف الصحي والبيئة والتنمية.


وأعلن المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، وهو أكبر ائتلاف موريتاني معارض، أمس، رفضه لزيارة "بن سلمان".


وقال المنتدى، في بيان، إن الزيارة "تأتي في ظروف تملي على كل المتمسكين بعدالة قضية الشعب الفلسطيني والمدافعين عنها في وجه الطغيان الإسرائيلي والداعمين له، وعلى كل المناضلين من أجل حقوق الإنسان وحرية الصحافة وحرية التعبير، أن يعربوا عن عدم ترحيبهم بها".


وتعمل الولايات المتحدة على خطة للسلام يتردد أن تقوم على إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع مدينة القدس المحتلة وحق عودة اللاجئين.


وبدأ "بن سلمان"، في 22 نوفمبر الماضي، جولة خارجية شملت حتى الآن: الإمارات، البحرين، مصر، تونس، الأرجنتين وموريتانيا.

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