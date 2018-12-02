وزير التجارة والصناعة: مصر تمتلك كافة المقومات لتكون منصة رئيسية لتصنيع وتجميع السيارات

قال المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، أن صناعة السيارات من الصناعات االرئيسية التي ترتكز عليها خطة الوزارة التجارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية، لافتاً إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون منصة رئيسية لتصنيع وتجميع السيارات على المستويين الاقليمى والدولى.





وقال أن الوزارة لديها خطة طموحة للارتقاء بصناعة السيارات والصناعات المغذية لها، من خلال تقديم المزيد من الحوافز الاستثمارية لجذب كبرى الشركات العالمية للاستثمار في السوق المصرى، والاستفادة من الامتيازات العديدة التى يمتلكها، وعلى رأسها منظومة الاتفاقيات التجارية والدولية مثل اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى مع الوطن العربي، واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي، والافتا، والكوميسا، وتركيا، والميركسور، التي تتيح سوق بحجم يصل إلى 1.8 مليار نسمة والتي من المنتظر أن تصل إلى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الأوراسي ثم إلى 2.6 مليار مع إنهاء مفاوضات منطقة التجارة الحرة الافريقية.





جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التى القاها خلال فعالية تدشين اولى خطوط تجميع السيارة كيا سورينتو في مصر، وذلك بحضور يونى يو شيول سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، وجميس كيم رئيس المكتب الاقليمى لشركة كيا موتورز الشرق الاوسط وافريقيا، والمهندس خالد نصير رئيس الشركة العالمية للتجارة والتوريدات، وكريم سامى سعد رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية الالمانية للسيارات.

وأوضح الوزير أن تدشين تجميع السيارة كيا في مصر يعد بمثابة إضافة كبيرة لصناعة السيارات في مصر ،لافتاً إلى أن هذا المشروع يسهم في تعميق وتطوير هذه الصناعة التي تمثل أحد الركائز الرئيسية للتنمية الصناعية، حيث تستهدف الشركة أن تكون نسبة المكون المحلى بالسيارة المجمعة بنسبة تتجاوز 45% .





وأشار نصار إلى أن صناعة السيارات فى مصر تضم 170 شركة منها منها 19 شركة تقوم بتصنيع وتجميع السيارات بأنواعها مابين تجميع سيارات الركوب ، الاتوبيسات والميكرو والميني باص وسيارات النقل ،بالاضافة إلى اكثر من 150 شركة تعمل في مجال تصنيع عدد من مكونات السيارات، حيث تقوم هذه الشركات بتوريد المكونات إلى شركات تجميع السيارات كذلك التصدير للخارج .





وإختتم الوزير كلمته بأن تدشين خط تجميع السيارات كيا فى مصر يكلل جهود سنوات من العمل الجاد والإلتزام المطلق ولعل دخول شركة كبيرة مثل كيا السوق المصري مصنعاً وليس مجرد مصدر يمثل ترجمة عملية لرؤيتنا ويضيف الى الاقتصاد المصري بما يوفره من زيادة حجم الانتاج وإتاحة فرص عمل كبيرة .





ومن جانبه أكد المهندس خالد نصير، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوريدات EIT، قائلًا: " نفخر بأننا اول من حصلنا علي رخصة تجميع سيارات كيا في الشرق الاوسط بالتعاون مع الشريك المحلى (الوكيل) الشركة المصرية العالمية للتجارة والتوكيلات وقبلها حصولنا على الوكالة الحصرية لكيا موتورز عام 2006، الأمر الذي يدل علي ثقة كيا العالمية بالسوق المصرية وما توفره من فرص إستثمارية واعدة فضلاً عن الثقة الكبيرة التي تولدت بيننا علي مدار سنوات طويلة من التعاون المشترك".





وأضاف: "تأتي خطوة تجميع السيارة في مصر كترجمة عملية لإيماننا الكبير بالتوجهات الرسمية لدعم وتطوير قطاع صناعة السيارات، وإضافة للمستهلك تمكنه من الحصول علي سيارة عالمية بسعر تنافسي يناسب القوة الشرائية للشريحة العظمي من المستهلكين، وينعكس بصورة كبيرة علي الإقتصاد المصري ككل".





ولفت نصير إلى أن التصنيع سيبدأ بموديل واحد وهى السيارة الرياضية متعددة الاغراض "كيا سورينتو" مع خطة طموحة للبدء في تصنيع الموديل الثاني خلال عام بحد اقصى ليصل اجمالي حجم الإنتاج السنوى المخطط له إلى 15 ألف سيارة سنويًا، مع دراسة تصنيع موديل ثالث خلال عامين.





وفي نفس السياق، أعرب جيمس كيم، رئيس المكتب الاقليمي لشركة كيا موتورز الشرق الأوسط وأفريقيا، عن ثقته في نجاح هذه الخطوة والتعاون مع الجانب المصري، حيث أن وكيل كيا الحصري في مصر EIT على قدر كبير من المعرفة بمعطيات هذا السوق المتغيرة بل وعلى علم بمتطلبات العميل المصري الباحث عن الرفاهية والسلامة وأفضل الأسعار وأفضل خدمات ما بعد البيع.





في حين أكد السفير يون يو شيول، سفير كوريا الجنوبية بمصر علي عمق العلاقات التجارية والإقتصادية بين البلدين، قائلاً: "تعد مصر حليفًا تجاريًا واقتصاديًا هامًا في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وبأتي افتتاح تجميع سيارة كيا سورينتو في مصر على أن هذه العلاقة الناجحة تسير بخطىً ثابتة في اتجاه تعزيز التعاون بين البلدين وتحقيق الأهداف الإستراتيجية منه."