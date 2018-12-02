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اليمن: حملة اعتقالات حوثية لمؤيدات علي عبد الله صالح

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 05:31 م
اليمن: حملة اعتقالات حوثية لمؤيدات علي عبد الله صالح
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وكالات
 
اعتقلت ميليشيات حوثية، اليوم الأحد، في العاصمة صنعاء، عشرات النساء في منازلهن على خلفية وشايات أو تصفية حسابات، وانتقاماً منهن بسبب مناصرتهن للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في ذكرى مقتله.



وقال شهود، حسب موقع "نيوزيمن" اليوم الأحد، إن الحوثيين اقتحموا منطقة القاع، واعتقلوا عشرات النساء بعد مداهمة بيوتهن. 



واستهدفت الحملة أحياءً متفرقة في صنعاء، وقبضت فيها الميليشيا على عشرات المؤيدات والمناصرات  للرئيس السابق بالتزامن مع الذكرى الأولى لمقتله على يد الحوثيين.
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