قبل توزيعها على المخابز.. ضبط أمين صومعة بشركة مطاحن لحيازته 4 أطنان دقيق فاسد

ألقت مباحث التموين، القبض على أمين لإحدى الصوامع التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى لحيازته 3 آلاف و800 طن فاسدة قبل طحنها وتوزيعها على المخابز.





وكانت معلومات وردت إلى اللواء أنور سعيد مساعد وزير الداخلية، مفادها قيام أمين لإحدى الصوامع التابع لشركة مطاحن مصر الوسطى - بدائرة قسم شرطة بني سويف بمحافظة بني سويف، لحيازته كميات كبيرة من الأقماح غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت مجموعة عمل الصوامع وعثر على كمية وزنت نحو (3800 طن) أقماح غير صالحة تمهيداً لطحنها وإنتاج نوعية رديئة من الدقيق، وتوزيعها على المخابز البلدية المنتجة للخبز البلدي المدعم، وتحقيق أرباح غير مشروعة.