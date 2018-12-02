"رجبي" يستعد لطرح أغنية "فرصة كمان" على "يوتيوب"

يستعد المطرب رجبى، خلال الساعات القليلة المقبلة لطرح أغنية جديدة تحمل أسم "فرصة كمان"، عبر اليوتيوب, وهي من كلمات عصام حسني, والحان رجبي, وتوزيع كريم عبد الوهاب, منتج منفذ فادي صبحي.

ويعمل رجبي خلال الفترة الحالية على التحضير لأغنية سنجل أخرى سيتم الكشف عن تفاصيلها خلال الفترة المقبلة وتحمل العديد من المفاجآت للجمهور.

وقدم رجبى، ألبومه الأول فى الأسواق المصرية والعربية، بالتعاون مع شركة ميلودى، تحت عنوان "قولها بحبها"، والذي تضمن وقتها 11 أغنية قدمها رجبى بأشكال موسيقية مختلفة ومتنوعة تتناسب مع قطاعات مختلفة من الجمهور ومنها الروك والمقسوم والدراما وغيرها من الأشكال الموسيقية، وتعاون رجبى فى الألبوم مع الشاعر أحمد صبحى والذى قدم معه 9 أغان من الألبوم، أما باقى الأغانى كتبها الشاعر محمد جمعة والشاعر حمدى سالم.