حقيقة ضم شيكابالا لقائمة الفراعنة استعدادا للنيجر

كشفت تقارير صحفية أن الجهاز الفني لمنتخب مصر قد نفى مسألة ضم محمود عبد الرازق شيكابالا إلى قائمته استعداداً لمواجهة النيجر في ختام مباريات المجموعة العاشرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019.





ونجح المنتخب المصري في ضمان تأهله لنهائيات الأمم الأفريقية بجانب نظيره التونسي متصدر المجموعة بفارق الأهداف عن الفراعنة فكل منتخب يملك 12 نقطة.





وقالت التقارير أن الجهاز الفني يعتبر شيكابالا خارج حساباته تماماً وما تردد عن الاستقرار على ضمه قبل مباراة النيجر غير صحيح.





ويلعب شيكابالا صاحب الـ32 عاماً في صفوف نادي أبولون سميرني متذيل الدوري اليوناني على سبيل الإعارة قادماً من نادي الزمالك.





وأوضحت التقارير أن الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يملك فلسفة معينة بخصوص الأعمار السنية للاعبين فهو يرفض تماماً مسألة ضم اللاعبين الذين تخطوا الـ30 عاماً مثل وليد سليمان.