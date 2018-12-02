التحقيق مع مالك شركة للاتجار بالنقد الأجنبي

تباشر نيابة المرج الجزئية، برئاسة المستشار أحمد شديد، رئيس النيابة، التحقيق مع مالك شركة سياحة للاتجار في النقد الأجنبي وبيع العملات خارج السوق المصرفية بالمرج.

وكانت البداية عندما تلقى الرائد حسام رضا، معاون مباحث قسم شرطة المرج، معلومات تفيد بقيام مالك شركة سياحة بالاتجار في العملات الأجنبية خارج السوق المصرفي.

وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات حول الواقعة، وتم التأكد من صحتها، وتم مداهمة مقر شركته في المرج والقبض عليه، وعثر بحوزته على 1200 دولار و500 ريال.