القيادات تصعد بالبورصة السعودية 1.8% بختام التعاملات





أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملاته بأولى جلسات الأسبوع بمكاسب ملحوظه في الختام، قادها القطاعات القيادية مواصلا حصد النقاط للجلسة الخامسة على التوالي، وليسجل أعلى مستوياته في 20 جلسة، وبالمثل تمكن مؤشر السوق الموازي- نمو من الإغلاق باللون الأخضر متجاهلا أدائه السلبي بختام الأسبوع الماضي.





وأنهى المؤشر الرئيسي للسوق تعاملات اليوم الأحد بمكاسب بلغت 1.8% - أعلى وتيرة منذ جلسة 25 أكتوبر الماضي بارتفاع خلالها بنحو 4.3% - ليضيف 142.03 نقطة لرصيده، قفزت به لمستوى 7845.02 نقطة والتي تعد أعلى مستوياته من جلسة 4 نوفمبر 2018 والتي وصلت خلالها لـ 7846.93 نقطة.





وتراجعت السيولة في جلسة اليوم إلى 3.22 مليار ريال، مقارنة بـ 4.27 مليار ريال في تعاملات الخميس الماضي، وذلك من خلال التداول على 130.47 مليون سهم، مقابل 155.58 مليون سهم في الجلسة الماضية.





وسجلت القطاعات ارتفاعا شبه جماعيا؛ بمكاسب لـ19 قطاعا، جاء في مقدمتها "الطاقة" بنسبة 3.3%، يليه "التأمين" بنحو 2.6%، ثم "المواد الأساسية" بنحو 2.1%، و"البنوك" بـ 2%.





وتصدر صندوق "سويكورب وابل ريت" المكاسب بتعاملات اليوم بنسبة 9.99%، وحل "الحمادي" على رأس التراجعات بنحو 2.8%.









وعلى جانب مؤشر السوق الموازي- نمو عاد للمكاسب بارتفاع نسبته 1% بالختام رابحا 24.11 نقطة، ليصل إلى مستوى 2402.30 نقطة.





وارتفعت التداولات وسط نمو السيولة إلى 1.16 مليون ريال، مقارنة بـ 1.11 مليون ريال في الجلسة الماضية، وذلك بالتداول على 99.91 ألف سهم، مقابل 61.13 ألف سهم بالجلسة الماضية.





واستقرت أغلب أسهم الموازي مع ارتفاع 4 منها دون تراجعات بجلسة اليوم، وتصدر "التطويرية الغذائية" المكاسب بنسبة 2.8%.





وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي تعاملات الخميس على ارتفاع بدعم من مكاسب لأغلب القطاعات وخاصة البنوك، ليواصل حصد النقاط للجلسة الرابعة على التوالي ويتمكن من تجاوز مستوى 7700 نقطة بعد تخليه عنها لـ 11 جلسة، فيما عاد مؤشر السوق الموازي- نمو للتراجع.





وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، أغلق المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي على ارتفاع 1.26% تعادل 95.67 نقطة، ليصل لمستوى 7702.99 نقطة، بمكاسب سوقية بلغت 22.1 مليار ريال.





وتراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، بنسبة 2.58% تعادل 207 نقطة، خلال شهر نوفمبر 2018، مع انخفاض القيمة السوقية بنسبة 3.17% بما يعادل 59.59 مليار ريال.







