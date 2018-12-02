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نتنياهو يؤجل هدم الخان الأحمر خوفا من الجنائية الدولية

الأحد 02/ديسمبر/2018 - 02:27 م
نتنياهو يؤجل هدم الخان الأحمر خوفا من الجنائية الدولية
الخان الأحمر - أرشيفية
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وكالات
 

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يماطل في تنفيذ قرار إجلاء سكان قرية الخان الأحمر شرقي القدس وهدمها، خوفاً من إجراءات قد تتخذ في محكمة الجنايات الدولية ضد إسرائيل.

                        

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، إن "نتانياهو يواصل المراوغة في ملف التجمع البدوي الخان الأحمر شرقي القدس المحتلة، بحيث أبقى على تأجيل إخلاء التجمع السكني تحسباً من الإجراءات التي قد تصدر عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

 

وأضافت الصحيفة أن "تجميد إخلاء التجمع البدوي يهدف إلى تسهيل استئناف المفاوضات بين الدولة والسكان، وذلك على ضوء الضغوطات الدبلوماسية على إسرائيل، وخشية من اتخاذ خطوات ضدها في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي".

 

وتابعت "على أرض الواقع لا يوجد مفاوضات بين الدولة وأهالي الخان الأحمر، فيما قدرت جهات في المؤسسة السياسية، أن نتانياهو، يسعى من خلال المراوغة إلى استغلال الوقت لحين أن يتبدد الضغط عليه، سواء من المستوطنين ومعسكر اليمين أو من المجتمع الدولي وخاصة المحكمة الدولية".

 

ورفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماساً قدمته هيئة شؤون الجدار والاستيطان الفلسطينية ضد هدم قرية الخان الأحمر، وأيدت قراراً بإجلاء سكان القرية وهدمها، إلا أن القرار لم يتم تنفيذه، فيما يواصل مئات الفلسطينيين والمتضامنين الدوليين اعتصامهم في القرية تحسباً لتنفيذ الاحتلال قرار هدمها.

المزيد عن: نتنياهو الخان الاحمر الجنائية الدولية اسرائيل
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