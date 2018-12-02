تدشين مبادرة لتخصيص 1020 مشروع صغير للأشخاص ذوي الإعاقة بسوهاج



كان الدكتور أحمد الأنصاري قد استقبل المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة والوفد المرافق له في زيارة للمحافظة استغرقت 3 أيام، حيث أكد المحافظ على دعم المحافظة لكافة أنشطة ذوي الإعاقة باعتبارهم جزء أصيل لا يتجزأ من نسيج المجتمع.



شملت زيارة وفد المجلس القومى لشئون ذوى الاعاقة عقد ندوة شاملة بقصر ثقافة سوهاج تحت عنوان "دمج ذوي الإعاقة بالمجتمع" بحضور اللواء يسري عبدالمنعم سكرتير عام المحافظة، واشتملت على عرض مفصل من وكلاء الوزارات ومسئولي المجتمع المدني لما تم انجازه في مجال دعم ذوي الإعاقة وخطة الدعم خلال الفترة المقبلة، كما تم خلال الندوة تطبيق أول تجربة عملية لكيفية طلب الإسعاف من قبل ذوي الإعاقة (الصم وضعاف السمع)، تم كذلك افتتاح معرض المتنجات الحرفية للأشخاص ذوي الإعاقة.



وتم خلال الزيارة أيضا توقيع بروتوكول بين المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة وجامعة سوهاج وإعلان الجامعة "أول جامعة صديقة لذوي الإعاقة"، كما قام الوفد كذلك بزيارة متحف سوهاج القومي كمتحف صديق لذوي الإعاقة يتم فيه تطبيق نظام الإتاحة المكانية والمعلوماتية.



وفي نهاية الزيارة قام وفد المجلس القومي لشئون الاعاقة بإهداء المحافظة درع المجلس تقديرا لمجهودات محافظة سوهاج في مجال دعم ذوي الإعاقة وتطبيق نظم الإتاحة المكانية والمعلوماتية، وتكريم مسئول ملف ذوي الإعاقة بالمحافظة كأفضل مسئول تواصل على مستوى الجمهورية.

أعلن الدكتور أحمد الأنصاريمحافظ سوهاج عن تدشين مبادرة لتخصيص 1020 مشروع صغير للأشخاص ذوي الإعاقة بواقع 20 مشروع بكل وحدة قروية وذلك في إطار تنفيذ رؤية القيادة السياسية باعلان عام 2018 عاما لذوي الإعاقة وتطبيق المبادرة التي أطلقتها المحافظة " سوهاج صديقة لذوي الإعاقة".وقد أشاد الدكتور أشرف مرعي المشرف العام على المجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة بمجهودات محافظة سوهاج في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتجربة المحافظة كأول محافظة صديقة لذوي الإعاقة، وأوضح مرعي أن سوهاج من أولى المحافظات التي قامت بتطبيق نظام الاتاحة المكانية بشوارع المدينة والمؤسسات الحكومية ومشروعات الطرق والكباري والمطاعم والمستشفيات الحكومية والخاصة، وتطبيق نظام الاتاحة المعلوماتية للصم وذوي الإعاقة البصرية بالمصالح الحكومية والخدمات العامة، وتطبيق نظام الدمج في العمل والدمج التعليمي والدمج المجتمعي بكافة القطاعات.